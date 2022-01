Obras nas ilhas do Porto: "O meu medo é depois não voltar"

Moradores das ilhas que serão compradas pela Câmara do Porto mostram-se expectantes com a requalificação que será realizada. Autarquia garante que as 39 famílias regressam após as obras.

Nas seis ilhas da Lomba, na freguesia do Bonfim, no Porto, já todos sabem que vão mudar de senhorio e que as casas serão em breve compradas pela Câmara do Porto que as quer reabilitar, dando-lhe condições de conforto, salubridade e higiene, numa operação que custará 7,4 milhões de euros. Todos concordam com "as necessárias melhorias", mas também temem não voltar depois das obras para as suas casas ou que as rendas sejam aumentadas.

Quando anunciou a medida, a 20 de dezembro, a Câmara do Porto assegurou que ninguém seria deslocado e que, após a reabilitação, os residentes regressariam às suas habitações.