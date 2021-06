Obras no Brasília em 2022 prometem não deixar morrer espaço

Marta Neves Hoje às 13:17 Facebook

Requalificação de espaços comuns custará cerca de 500 mil euros e terá a assinatura do arquiteto João Ferros.

O centro comercial Brasília, no Porto, o mais antigo da Península Ibérica, que completa 45 anos em outubro, vai ter obras de reabilitação pela primeira vez. O projeto ficará a cargo do arquiteto João Ferros e custará meio milhão de euros. A expectativa da administração é que a obra esteja em condições de avançar no primeiro trimestre de 2022.

Mas antes mesmo de o gabinete de arquitetura apresentar o projeto de execução, previsto para setembro, é certo que será elaborado um inquérito aos lojistas e consumidores - presencialmente e através das redes sociais - "para se perceber quais as lacunas que identificam no espaço", referiu ao JN João Ferros, explicando que "a prioridade passa por reforçar a identidade" do centro comercial, tendo como base "o conceito de vivência social". "O que é preciso é não deixá-lo morrer", vincou.