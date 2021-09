Obras no Parque da Cidade estão na reta final

Marta Neves Hoje às 14:28 Facebook

Empreitada de 2,6 milhões deve ficar pronta até final do ano. Autor do projeto critica intervenção feita no âmbito da Capital da Cultura.

"Há 40 anos que todas as sextas-feiras são passadas aqui". É desta forma abnegada que o arquiteto paisagista Sidónio Pardal fala do projeto do Parque da Cidade do Porto, da sua autoria, considerado o maior parque urbano do país, cuja obra entra agora na reta final. A expectativa da Câmara do Porto é que a obra, orçada em 2,6 milhões de euros, esteja concluída no final do ano. Mas será preciso "estabilizar os relvados" para que aconteça a tão ansiada inauguração "entre abril e maio", disse o arquiteto.

A intervenção, no remate poente do parque, é visível para quem passa na marginal do Castelo do Queijo. A empreitada inclui a renaturalização de cerca de 6500 m2 de área pavimentada do Queimódromo, que passam a integrar este espaço verde, e a plantação de cerca de 2800 árvores e arbustos.