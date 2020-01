Obras no viaduto de Gonçalo Cristóvão condicionam trânsito à hora de ponta

Hoje às 09:12 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras no viaduto de Gonçalo Cristóvão estão a provocar fortes condicionamentos ao trânsito no centro do Porto, nomeadamente nas ruas adjacentes àquela artéria.

Segundo o portal de informação da Câmara do Porto, o constrangimento deve-se às obras de "Reabilitação de Juntas de Dilatação" do viaduto de Gonçalo Cristóvão.

De modo "a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, torna-se necessário efetuar um condicionamento de trânsito com estreitamento de via no troço respeitante ao Viaduto de Gonçalo Cristóvão, numa extensão aproximadamente de 240 metros, do dia 20 ao dia 31 de janeiro de 2020".

Segundo a informação municipal, o condicionamento ocorreria entre a meia-noite e as 7 horas, entre as 10 e as 16 e das 21 às 24 horas, evitando as horas de ponta.

Mas, às 9 horas, desta sexta-feira, o semáforo portátil instalado no viaduto continua a funcionar, provocando longas filas de trânsito em Gonçalo Cristóvão e ruas adjacentes.

Segundo a informação municipal, o condicionamento ocorrerá em duas fases: a primeira, com o estreitamento de via a norte, no sentido nascente-poente e segunda no sentido oposto, poente-nascente.

Os condicionamentos de trânsito serão assegurados pela Polícia e podem estar sujeitos a alterações "mediante as condições meteorológicas, caso não permitam a realização dos trabalhos".