Obras põem em risco casa classificada no Porto

Vários pedaços de estuque dos tetos de uma casa classificada como Património Municipal do Porto estão a cair e uma das paredes estruturais abateu.

No espaço de um ano, o nível de degradação do número 72 da Avenida do Brasil, na Foz do Douro, no Porto, "é visível e frustrante", denunciam os proprietários da casa, indicando a obra ao lado como causadora dos danos.

Por sua vez, as empresas responsáveis pelo empreendimento em construção dizem não saber de "quaisquer estragos irrecuperáveis" provocados pelos trabalhos.