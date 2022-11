Obras preparam Ponte de Luís I para resistir a sismos

Adriana Castro Hoje às 09:09 Facebook

Custo da empreitada subiu 29% porque degradação das chapas era maior do que o previsto. Infraestruturas de Portugal garante que travessia ficará pronta a 31 de março do próximo ano.

Subiu para os 4,2 milhões de euros o custo da requalificação do tabuleiro inferior da Ponte de Luís I, entre o Porto e Gaia. Tanto o atraso de meio ano - a obra fica pronta a 31 de março -, como o aumento de 29% face à despesa inicial justificam-se com o número de chapas em elevado estado de degradação. O imprevisto obrigou a comprar mais material. Os preços subiram por causa da guerra na Ucrânia e as encomendas atrasaram. Para a empreitada, são precisas 263 toneladas de aço (79 só para o tabuleiro e 184 em peças).

A requalificação vai permitir duplicar a capacidade de carga rodoviária da travessia (de 30 toneladas passou para 60), mas não só: a ponte estará finalmente preparada para sismos. Ganha essa capacidade com a instalação de "uma espécie de mola" que "repõe a posição original" da travessia em caso de deslocação durante um tremor de terra de grande intensidade.