Obstetrícia do S. João abre portas aos pais para pernoitar

Permitir que os homens acompanhem em permanência o processo de nascimento dos filhos era um desejo antigo que teve de ser adiado devido à covid-19.

O desejo era antigo, mas as contingências da pandemia de covid-19 fizeram adiar a medida. Aproveitando-se o facto de esta segunda-feira ser o Dia dos Namorados, o serviço de Obstetrícia do Hospital de S. João, no Porto, ofereceu uma prenda especial às mães, aos bebés e, sobretudo, aos pais. Agora, eles já podem acompanhar todo o processo de nascimento dos filhos sem terem de ir para casa ao final do dia.