Oferta da Universidade do Porto "à mostra" no Multiusos de Gondomar

Iniciativa é dedicada a jovens que estão a escolher o curso. Por isso, além das atividades programadas, haverá duas sessoes de esclarecimento sobre os procedimentos de acesso ao Enisno Superior.

De quinta-feira a domingo, a Universidade do Porto (UP) vai ocupar o Pavilhão Multiusos de Gondomar e recriar o ambiente que se vive nas salas de aula e nos laboratórios da instituição. A iniciativa é dedicada aos jovens que estão a escolher o curso universitário, mas haverá experiências e demonstrações científicas para toda a família.

A entrada é livre e a UP disponibiliza, em permanência, quatro "shuttles" gratuitos a partir do Porto: junto ao Planetário do Porto (Campo Alegre), da estação de Campanhã (Rua da Estação), da estação de metro do Estádio do Dragão, e da Faculdade de Engenharia (Rua D. Frei Vicente da Soledade e Castro, à Asprela). Os horários serão disponibilizados no website da mostra.

Quinta e sexta, o pavilhão estará aberto das 10 às 19 horas. No fim de semana, a iniciativa começa às 11 horas. Encerra às 20 horas no sábado e às 19 horas no domingo.

Entre as atividades que a Mostra da UP prevê e que serão apresentadas por estudantes, professores e investigadores, estão "aulas práticas de pintura e desenho, experiências de produção de medicamentos e cosméticos, demonstrações de manobras de Suporte Básico de Vida, simulações de julgamentos, ou exibição de robôs ou submarinos", enumera a instituição.

Esclarecimento

"A pensar no público pré-universitário, o programa deste ano incluirá ainda duas sessões de esclarecimento sobre os procedimentos de acesso ao Ensino Superior e sobre os serviços de Ação Social - bolsas, alojamento, alimentação, entre outros - oferecidos pela Universidade, através dos SASUP", acrescenta a UP, no seu site oficial.