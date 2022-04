Ofertas de emprego no Palácio da Bolsa estendem-se à Ucrânia

Lara Torrado Hoje às 15:52 Facebook

A Bolsa da Empregabilidade assentou arraiais nesta quarta-feira no Palácio da Bolsa, com o objetivo de reforçar o posicionamento enquanto promotor de emprego. Com seis edições em Lisboa, este ano foi recebida, pela primeira vez, no Porto.

A iniciativa, que decorre apenas durante esta quarta-feira, conta com a presença de 55 empresas do setor turístico da região do Porto e foram disponibilizadas cerca de 80 vagas. O evento promoveu, também, o projeto de oportunidades para refugiados: Programa de Formação Open to Ukraine.

A convidada especial da primeira edição no Porto foi Alina Ponomarenko, cônsul da Ucrânia no Porto, que aproveitou para relembrar que o setor turístico "estava em expansão" no seu país antes do início da invasão, acrescentando que aquele setor é "uma boa área para os ucranianos trabalharem" em Portugal, uma vez que "são trabalhadores qualificados".

A cônsul aproveitou ainda para agradecer "pelo carinho e ajuda humanitária prestada pelo governo de Portugal e por todos os que se preocupam" com a Ucrânia, deixando ainda "um apelo à comunidade internacional".

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, presente na iniciativa, mencionou que "o setor turístico precisa de continuar a crescer em valor" e que é preciso continuar a apostar na qualificação dos trabalhadores. Em cinco anos, anunciou, a Bolsa de Empregabilidade contou com a presença de 180 empresas participantes e foram apresentadas cerca de 20 mil ofertas de empregos e estágios.

António Marto, fundador da Bolsa de Empregabilidade, destaca que "o setor turístico é fundamental para o desenvolvimento do país", no entanto, sem pessoas para trabalhar nele, "não consegue dar aquilo que o país necessita".

A nível nacional e internacional, "o Porto tem-se afirmado com um trabalho muito relevante no setor de turismo", adiantou por seu turno o vereador da Câmara do Porto, Ricardo Valente. "Devemos aproveitar a mais-valia de sermos um país muito visitado, para valorizar a nossa oferta turística", salienta Jorge Macedo, da Associação Comercial do Porto.

Relembre-se que o Porto foi eleito o melhor destino turístico nos anos de 2012, 2014 e 2017 e melhor destino europeu "para uma escapadela urbana" em 2020. "A pandemia parou o mundo e parou o turismo, no entanto já há sinais de retoma, mostrando os números de 2021 que temos já, em termos de turistas nacionais, mais dos que tínhamos em 2019", referiu ainda Ricardo Valente.