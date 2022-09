Oito mil encheram as ruas na Meia Maratona do Porto

Marisa Silva Hoje às 12:45 Facebook

A 15.ª edição da Hyundai Meia Maratona do Porto levou, na manhã deste domingo, cerca de oito mil pessoas às ruas da cidade. A prova juntou atletas oriundos dos cinco continentes e de mais de 60 nacionalidades. A par da corrida principal, de 21 quilómetros, o evento contou ainda com uma Mini Maratona de cinco quilómetros destinada às famílias.

O tiro de partida para a prova foi dado às 9 horas, perto do Jardim do Passeio Alegre. À semelhança de anos anteriores, a corrida fez-se junto às margens do rio Douro. No entanto, devido às obras no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, o trajeto da Meia Maratona desenrolou-se apenas na cidade do Porto e não cruzou o rio até Vila Nova de Gaia.

O pódio masculino foi conquistado por três atletas do Quénia. O primeiro lugar pertenceu a Emmanuel Bor, que percorreu os 21 quilómetros numa hora. Já a atleta Senayet Chekol, da Etiópia, conquistou o primeiro lugar do pódio feminino.

A Mini Maratona foi feita num passo mais lento. Em família ou com amigos, os participantes colocaram a conversa em dia enquanto caminhavam.