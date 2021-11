Oito mil encheram as ruas no regresso da Maratona do Porto

Marisa Silva Hoje às 13:35 Facebook

Era um regresso há muito aguardado por atletas e famílias. Após um ano de interrupção devido à pandemia, a Maratona do Porto voltou, na manhã deste domingo, a encher as ruas com cerca de oito mil participantes, oriundos dos cinco continentes. O regresso da prova rainha do atletismo marcou ainda o retomar do convívio entre os participantes.

O tiro de partida foi dado às 9 horas, junto ao Sea Life. No entanto, horas antes, a Circunvalação já se enchia de participantes. Enquanto uns corriam, outros faziam alongamentos. Havia ainda quem aproveitasse para caminhar e pôr a conversa em dia.

Hernâni Soares e Marta Dias chegaram uma hora mais cedo. Ele tem 61 anos, ela tem 45. Pertencem ao mesmo grupo de atletismo e vão correr lado a lado, naquela que foi a estreia de Marta Dias numa maratona. O objetivo estava traçado desde o início: percorrer cada quilómetro em apenas seis minutos para chegar à meta em pouco mais de quatro horas. "Vamos correr juntos até meio da prova para ela atingir o andamento certo", contou Hernâni Soares, que participa em corridas há já várias décadas.

Hernâni Soares e Marta Dias Foto: André Rolo / Global Imagens

"É uma paixão. Pelo convívio e porque é um estilo de vida saudável", referiu ao JN, enquanto aguardava pelo início da prova.

Nos primeiros 200 metros da corrida, devido à maior concentração de atletas, o uso de máscara foi obrigatório. O equipamento de proteção individual podia ser retirado ao longo do percurso, mas apenas quando estivesse assegurada a distância de segurança. ​A par da corrida de mais de 42 quilómetros, a 17.ª edição da EDP Maratona do Porto contou com mais duas provas: a Family Race, Corrida dos Ossos Saudáveis, com um trajeto de 10 quilómetros, e a Fun Race, uma caminhada de seis quilómetros destinada a famílias. O trajeto dos 10 quilómetros tinha um caráter solidário. Por cada participante inscrito nesta corrida, a organização doou um euro à Associação Portuguesa de Osteoporose.

No total, os três desafios juntaram oito mil participantes de 57 nacionalidades. Cerca de 3500 correspondiam a atletas inscritos para fazer a maratona. Trata-se de uma quebra face aos números pré-pandemia, principalmente no que toca a participantes estrangeiros.

"Se não houvesse pandemia e, se neste momento não houvesse uma concentração tão grande de maratonas, tínhamos hoje sete ou oito mil estrangeiros. Há menos pessoas a viajar porque há corridas à porta de casa", justificou Jorge Teixeira, diretor da prova, sem dúvidas de que os participantes tinham saudades de voltar à estrada.

"Veja as caras de felicidade. Está gente estava à espera disto", afirmou ao JN.

José Matos, que completou 10 quilómetros em 58 minutos, confirma: "O regresso à estrada dá outra adrenalina. É diferente", afirmou o homem, de 58 anos, que conta com dois anos de experiência em corridas.

"Inscrevi-me no ginásio para emagrecer e, no ano passado, fiz uma corrida virtual. Pegou o bichinho", recordou José Matos, que estabeleceu como objetivo correr a meia maratona no próximo ano.

Ethan Labarrte Foto: André Rolo / Global Imagens

Na mesma prova, participou Ethan Labarrte. Portador de uma doença rara, o jovem de 14 anos fez a corrida ao lado dos pais. A família viajou desde França e, durante a competição, usou uma camisola com o nome da página do Facebook criada para relatar as aventuras de Ethan: "ça bouge avec Ethan".

Longe das corridas, num passo mais lento, ia a família Otero. Mãe, pai e filhos viajaram desde Espanha para participar na caminhada e desfrutar de um fim de semana prolongado no Norte de Portugal. "Queríamos que as crianças conhecessem a cidade, sem ser apenas em atividades turísticas", contou David Otero, destacando a importância de envolver os mais novos em atividades ao ar livre.

"O relacionamento social e a partilha são importantes. Além disso, esta prova é uma boa forma de lhes mostrar que o importante não é ganhar ou perder, mas participar". Concluída a prova, a família tinha planos para compensar o esforço: "Vamos comer uma boa francesinha", disse David Otero.

Poucos metros à frente, caminhava Doris Bastos na companhia do filho. Gustavo, de dois anos, percorreu os seis quilómetros de triciclo. "Ele já está habituado a andar e é muito observador. Gosta mais de estar no exterior do que em casa", disse Doris Bastos, admitindo que, após meses de confinamento e pandemia, sentia saudades de eventos ao ar livre.