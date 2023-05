Onda de marinheiros subiu até ao Bolhão

Bruna Silva Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

As celebrações do Dia da Marinha foram além da Ribeira e, na manhã desta sexta-feira, o palco da atuação da Banda da Armada foi o Mercado do Bolhão, no Porto. Ao som da música, as pessoas aprenderam a fazer nós de marinheiro e a tocar o apito. A festa termina este domingo com um desfile que, partindo da Alfândega, terá cerca de 500 militares.

Foi após o som do primeiro apito que a multidão se começou a juntar na demonstração realizada pelo sargento João Silva. Reformados e turistas foram o público principal. Aproximaram-se de imediato para observar atentamente o que está a ser feito passo a passo.

O primeiro curioso a chegar perto do sargento foi Daniel Marques, de 66 anos. "Nem na tropa andei, mas estava curioso", disse, divertido. Observava com detalhe o que estava a ser exemplificado, mas mostrava-se ansioso por ver a banda a tocar.