Onze mil corredores invadem as ruas do Porto este domingo

João Nogueira Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A marginal do Porto e Matosinhos volta a ser preenchida pelos atletas que participam, na manhã deste domingo, na EDP Maratona do Porto. O evento "volta a promover o turismo desportivo", garante Jorge Teixeira, diretor geral da Runporto, ao revelar que este ano há 74 nacionalidades diferentes inscritas. O trânsito estará interdito entre as 7 horas e as 16 horas, em mais de 100 arruamentos.

Este ano, houve entre 10 a 11 mil inscritos. Entre os milhares de participantes, a edição deste ano teve um crescimento no número de nacionalidades representadas no evento: "Temos maratonistas de 74 países diferentes, e muitos deles vêm de propósito para o evento", referiu o diretor geral da Runporto.

PUB

A diversidade cultural que está em torno do desporto é uma das marcas do evento, que promove o turismo desportivo e impulsiona a economia da cidade, menciona Jorge Teixeira, dizendo que "várias pessoas vêm para cá e ficam entre três a quatro dias, e isso representa dinheiro para o Porto e o turismo".

Na sua 18.º edição, o EDP Maratona do Porto vai percorrer uma extensão de 42 quilómetros. A iniciativa também integra a corrida solidária APO Family Race, que acontece há quatro edições consecutivas. Este percurso vai angariar fundos e brinquedos para colocar à disposição da Associação Portuguesa de Osteoporose.



A maratona tem início às oito horas da manhã junto ao Sea Life Porto e termina no Queimódromo, num percurso dividido entre Matosinhos e o Porto. Vila Nova de Gaia, que habitualmente integra o evento, ficou de fora devido às obras no tabuleiro inferior da ponte Luís I, onde correm os participantes nas outras edições.

O trânsito estará interdito em mais de 100 arruamentos a partir das sete horas, sendo regularizado apenas às 16 horas.