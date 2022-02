Operadoras de autocarro do Grande Porto dizem que concurso será "chumbado"

"Perplexos" com a luz verde dada pela Área Metropolitana do Porto para adjudicar as novas concessões do serviço de autocarros na região, as atuais operadoras enviaram uma carta onde alertam para o "aumento dos encargos" do concurso público e eventuais pedidos de indemnização.

Perante a vontade demonstrada pela Área Metropolitana do Porto (AMP) de adjudicar as novas concessões de autocarro no Grande Porto, as atuais operadoras na região alertam para um erro no caderno de encargos relacionado com as cláusulas indemnizatórias, que poderá motivar "pretensões" compensatórias tanto da parte das empresas a quem o serviço for entregue como pelas atuais operadoras, "no caso de adjudicação frustrada".