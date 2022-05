Operadores da Raditáxis em greve ao trabalho

Alfredo Teixeira Hoje às 18:19 Facebook

Trabalhadores exigem melhores salários e dizem estarem a ser vigiados por câmaras de videovigilância.

Os operadores de atendimento da Raditáxis - Cooperativa dos Radio-Taxis do Porto estiveram esta sexta-feira em greve reclamando a revisão da estrutura salarial e melhores condições de trabalho.



"Há trabalhadores com mais de 30 anos de serviço a ganharem o salário mínimo, o mesmo valor dos que entram e a quem dão formação", afirma Hernâni Marinho, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) que, com cerca de duas dezenas de funcionários da empresa, se concentraram em protesto junto à Câmara do Porto.



O sindicato critica ainda a laboração contínua de 24 horas com turnos rotativos, cujos horários mudam constantemente e que "não permitem organizar a vida pessoal e familiar" dos trabalhadores. "De uma área de atendimento restrita ao Grande Porto passamos, nos últimos anos, a atender todo o país, com o mesmo número de trabalhadores e uma sobrecarga de trabalho", acrescenta Hernâni Marinho. De acordo com o SINTTAV, são "muitas centenas de chamadas ao dia com intervalos de segundos, num sistemático atende-atende, sem direito a pausa, nem para a toma das refeições".



Hernâni Marinho fala também de um "ambiente laboral de pressão contínua configurada numa relação autoritária, intimidatória e de perseguição a quem se atrever a questionar uma ordem ou um simples pedido de esclarecimento".



Segundo o sindicato, existem mesmo quatro câmaras de videovigilância apontadas aos funcionários.



No atendimento da Raditáxis estão 16 operadores e, de acordo com Hernâni Marinho, "dez têm processos disciplinares e ameaças de despedimento", alegadamente por "deslealdade" para com a empresa. O JN tentou obter, embora sem sucesso, esclarecimentos sobre o assunto junto da direção da Raditáxis.