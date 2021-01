Oposição defende redução do preço da água no Porto

Marisa Silva Hoje às 18:18, atualizado às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A oposição na Câmara do Porto defendeu a redução dos tarifários da água e saneamento, apoiando-se num parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que considera que "o tarifário proposto conduz a uma cobertura dos gastos excessiva no serviço de abastecimento de água". As tarifas para este ano mantêm "estabilizados os valores dos serviços" cobrados em 2020 e foram ontem aprovadas com os votos contra do PS, PSD e CDU.

"Em 2019, houve um resultado líquido de cinco milhões de euros, que representa uma rentabilidade de 11%. É uma rentabilidade que nenhuma empresa privada tem. Essa rentabilidade excessiva mostrava que estão ter receitas muito acima do que é necessário com estes custos e que havia margem para reduzir os encargos para os cidadãos", disse Álvaro Almeida, vereador do PSD, recordando que, nos últimos anos, sempre considerou que as tarifas cobradas eram "exageradas".

"O contra-argumento que era apresentado era que o regulador exigia que as tarifas fossem estas. Fiquei completamente surpreso quando li o parecer da ERSAR, onde se diz que o tarifário proposto conduz a uma cobertura dos gastos excessiva no serviço de abastecimento de água", criticou o vereador do PSD.

Sublinhando que as as tarifas de água e saneamento são das mais baixas por comparação com outros municípios, Frederico Fernandes, presidente da Águas do Porto, alertou que "olhar só para uma alínea [do parecer da ERSAR] sobre a cobertura de custos não conta a história toda". Acrescentou ainda que a empresa tem realizado investimentos e que os mesmos só são possíveis devido aos resultados positivos.

Apesar dos investimentos, o vereador socialista Manuel Pizarro mostrou-se "desiludido" com a proposta de tarifário, especialmente tendo em conta o contexto pandémico que o país atravessa. A vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, alertou ainda que "há tarifas, por exemplo das ilhas e clubes desportivos, que aumentam entre 20 a 25%". "Não posso estar de acordo", rematou.