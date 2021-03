Os alunos que dão apoio a 300 moradores isolados do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 13:51 Facebook

Alunos de Serviço Social dão apoio a 300 inquilinos da Câmara do Porto que vivem isolados.

À mesa de cabeceira estão dois livros que lê ao deitar. Saramago e Isabel Allende. Na televisão vê a série "Narcos" e revisitou recentemente a filmografia de Stanley Kubrick. Gininha tem 73 anos, vive sozinha no Bairro do Falcão, no Porto, e conta os dias para receber a visita dos voluntários do programa Porto. Importa-se, que, por algumas horas, lhe fazem companhia. Maria Virgínia dos Santos é uma das 300 pessoas inquilinas da autarquia com apoio de combate à solidão, recebendo chamadas e estando constantemente monitorizadas com pulseiras de teleassistência.