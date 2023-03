Ossos caíram de camião depois de acidente na VCI

JN Hoje às 19:19 Facebook

Um acidente na Via de Cintura Interna (VCI), na tarde desta sexta-feira, condicionou o trânsito no sentido Arrábida/Freixo, no Porto. A ocorrência envolveu um pesado que transportava ossos.

Fonte da PSP referiu ao JN que "o acidente, entre um carro e o camião, causou um grande aparato e os ossos ficaram espalhados pelo pavimento".

Não houve feridos a registar, mas o camião ficou imobilizado na VCI por algumas horas, causando alguns transtornos no trânsito.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência, sendo que foi necessária a limpeza da via.