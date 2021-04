Padre Manuel Brito assume Obra Diocesana do Porto

Mónica Ferreira Hoje às 15:19 Facebook

O padre Manuel Brito, pároco das paróquias de Freamunde e Raimonda, no concelho de Paços de Ferreira, é o novo presidente do Conselho de Administração de Obra Diocesana de Promoção Social do Porto, substituindo o ex-Governador Civil do Porto e ex-presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Manuel Moreira, que sai a meio do mandato.

O novo presidente do Conselho de Administração da Obra Diocesana de Promoção Social do Porto vai tomar posse na segunda-feira, assumindo assim uma das maiores instituições do país e a maior da Diocese do Porto.

"Foi um convite que o D. Manuel Linda [bispo do Porto] me fez, que me pediu esta missão e eu aceitei", afirmou ao JN o padre Manuel Brito, certo de que se trata de uma "missão muito exigente", mas também um "desafio enorme". A par com o trabalho na obra, o padre Manuel Brito vai manter as suas funções nas paróquias de Freamunde e Raimonda.

A Obra Diocesana de Promoção Social do Porto é uma das maiores obras do país e a maior da Diocese do Porto. Tem atualmente 12 centros no Porto, nomeadamente em bairros mais carenciados, que dão respostas sociais ao nível da infância (creche, pré-escolar e ATL) e da terceira idade (centro de dia, apoio domiciliário e centro de convívio).

A Obra tem ainda um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental e uma cantina social, apoiando um total de dois mil utentes. É composta ainda por cerca de 400 trabalhadores e responde diretamente à Diocese do Porto, tendo como patrono o bispo D. Manuel Linda.