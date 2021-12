Pai Natal dos Oceanos está de regresso ao Sea Life

JN Hoje às 16:58, atualizado às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Diretamente da Lapónia para um mergulho no tanque oceânico do Sea Life, no Porto, o Pai Natal vai, durante esta semana desejar um Feliz Natal aos visitantes do aquário.

É de azul, a combinar com o tom dos oceanos, que, durante os próximos dias, o Pai Natal irá mergulhar, entre os tubarões e as tartarugas, para desejar Boas Festas a todos os que vão ao Sea Life conhecer a vida marinha.

Sharky, o tubarão, e Alex, o pinguim, as duas mascotes acarinhadas pelo Sea Life, vão estar também presentes, entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro (exceto no dia ) para fazer as delícias dos mais novos.

Para visitar o aquário não é necessário apresentar teste negativo nem certificado digital covid, mas o uso de máscara é obrigatório, e mantém-se.

As visitas poderão ser feitas no seu horário habitual de funcionamento, com a exceção dos dias 24 e 31 de dezembro, em que encerra às 16 horas (com a última entrada até às 15.15 horas), e do dia 1 de Janeiro, em que as portas abrirão a partir das 14 horas. No dia 25 de dezembro, estará encerrado.