Painéis avariados sobem custos de luz no Bairro do Falcão

Queixas aumentam após anúncio de mais energia renovável nas habitações. Câmara do Porto admite "problemas pontuais".

Estão instalados há cerca de quatro anos, mas não ajudam a poupar na fatura da luz. Os painéis solares colocados pela Câmara do Porto no âmbito das obras de requalificação do Bairro do Falcão, cujo investimento total rondou os dois milhões de euros, "só funcionaram durante um ou dois meses" e obrigam os moradores a ter os termoacumuladores, de 160 ou 200 litros, ligados à tomada. De outra forma, dizem não ter água quente.