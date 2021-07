Painéis solares em 79 edifícios do Grande Porto

Ana Trocado Marques Hoje às 13:23 Facebook

Projeto "Porto Solar Metropolitano" prevê um investimento de 5,6 milhões de euros. Autarquias e empresas públicas ficam a pagar uma renda ao longo de 12 anos.

São 79 edifícios, espalhados por nove municípios que, a partir do próximo ano, terão painéis solares nos telhados, num investimento de 5,6 milhões de euros. Contas feitas, autarquias e empresas pouparão, por ano, 720 mil euros, e vão produzir 6,2 gigawatts de energia "limpa" e reduzir em 2250 toneladas as emissões de CO2.

"O investimento será feito por quem ganhar o concurso, que será lançado por um consórcio composto por estes nove municípios - Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo e Vila do Conde -, três empresas municipais - Varzim Lazer (Póvoa), MaiAmbiente e Espaço Municipal (Maia) - e a Lipor", explicou, ao JN, Filipe Araújo, o vice-presidente da Câmara do Porto e presidente da Agência de Energia do Porto (AdEPorto), a gestora do projeto "Porto Solar Metropolitano".