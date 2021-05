Pais contestam encerramento de creche de Cedofeita e promovem manifestação

Alfredo Teixeira Hoje às 16:33 Facebook

Ao fim de 130 anos a creche do Centro Social e Paroquial de Cedofeita, no Porto, vai encerrar portas deixando de prestar apoio a 42 crianças. O mesmo acontecerá com os 66 inscritos no pré-escolar. Os pais dizem que foram apanhados desprevenidos e, nesta fase do ano, não conseguem encontrar colocação para os filhos noutras instituições de solidariedade social. Esta terça-feira à tarde vão manifestar-se no Largo do Priorado.

A notícia do encerramento foi dada pela direção da instituição por email na noite da passada terça-feira e o sobressalto apoderou-se dos encarregados de educação. Era explicado que as instalações da Creche e Pré-Escolar de Cedofeita iriam encerrar no dia 31 de Julho de 2021 definitivamente por motivos de carência económica e também cortes de apoios da Segurança Social.

No comunicado é referido que "o cumprimento dos encargos patronais tem sido possível graças a doações e empréstimos da Fábrica da Igreja de São Martinho de Cedofeita, que, movida por um espírito autêntico de caridade, acabou por esgotar os seus recursos financeiros em prol da missão da Instituição".

O Centro Social Paroquial de Cedofeita afirma, a condicionar a sua autonomia financeira, estão "fatores estruturais e de mercado" mas os pais das crianças afirmam que nunca foram informados da situação e do facto "das contas já estarem a saldo negativo há já algum tempo". O JN contactou a direção do centro e os responsáveis da paróquia que estiveram reunidos ontem à tarde. Amanhã à tarde, os encarregados de educação têm marcada uma manifestação no Largo do Priorado. "Estranhamos não termos sido informados dessa grave situação financeira mas queremos que se encontre uma solução. O centro histórico está a perder todos estes serviços sociais e o privado apresenta preços proibitivos para as famílias", diz Kacerine Queiroz, mãe de uma das crianças e que dá o exemplo de uma outra creche de uma IPSS, a A Minha Janela, na Rua de Miguel Bombarda, que também vai encerrar.

"Defendemos um plano B que passa por se conseguir manter a creche aberta durante um ano, até que apareça uma outra instituição interessada na gestão", acrescenta a encarregada de educação. A creche de Cedofeita tem 49 funcionários, e recebe 42 crianças: dez bebés, 15 com um ano, 17 com dois anos. O Centro Social e Paroquial tem ainda um infantário e pré-escolar, este último com 66 crianças e que também fechará.

Entretanto, a CDU Cidade do Porto vai pedir reunião à direção do Centro Social e Paroquial e à direção do Centro Distrital de Segurança Social, "para apurar as razões desta decisão". Ao mesmo tempo, o grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República "intervirá junto do Governo para que sejam tomadas medidas para a rápida resposta aos pais e mães afetados".