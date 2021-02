Pais do "Campo 24 de Agosto" criticam ensino à distância

Adriana Castro Hoje às 13:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A implementação do ensino à distância para os alunos da Escola Básica do Campo 24 de Agosto, no Porto, está a preocupar muitos encarregados de educação. Os pais dizem que o acompanhamento prestado aos alunos é "insuficiente", referindo-se ao pouco tempo das aulas online com os professores. "Não duram mais de uma hora por dia", esclarecem. Há quem esteja a ponderar transferir os filhos de escola.

O diretor do Agrupamento de escolas Alexandre Herculano, Manuel Lima, afirma que a metodologia escolhida deve-se à questão da capacidade de atenção dos alunos e "que até durante os 60 minutos tem de haver pausas porque não conseguem estar atentos o tempo todo".

Os encarregados de educação, que preferiram manter-se em anonimato por receio de represálias, afirmam ter apresentado sugestões, mas lamentam "não haver abertura" para as receber.