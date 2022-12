Paixão impediu que fosse transformado num banco: Majestic Café faz 100 anos

Símbolo da cidade do Porto é ponto de visita obrigatório para turistas e lugar de encontro de famílias e grupos de amigos. De Manoel de Oliveira à criadora de Harry Potter, muitos encontraram ali um espaço de inspiração. Família Barrias devolveu-lhe a imagem e o charme de origem.

Belo como no dia em que abriu, sedutor aos olhos de todas as gerações, o Majestic celebra 100 anos nesta sexta-feira. O icónico café da Rua de Santa Catarina, no coração do Porto, guarda muitas e boas memórias dos tempos em que escritores, artistas, cineastas, políticos ou simples grupos de amigos ali se encontravam como quem cumpre um ritual. Cada vez mais visitado por turistas, continua a ser imprescindível à alma portuense. E esteve para dar lugar a um banco.

A data vai ser assinalada de forma simples: a cada cliente que fizer consumo será oferecida uma fatia de bolo. Talvez não cheguem os dez quilos que a gerência encomendou. É que, se for como no dia 2 de dezembro de 1922, a cidade não vai deixar passar a data em branco.