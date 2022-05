Palácio dos Correios arrecadou o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana

Miguel Amorim Ontem às 23:37 Facebook

O Palácio dos Correios, no centro do Porto, vizinho do edifício dos Paços do Concelho, ganhou a edição deste ano do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, na categoria de Comércio & Serviços. O arquiteto Ginestal Machado, responsável pelo projeto de intervenção, diz que "o que era um pesadelo tornou-se hoje um orgulho", numa referência ao que era o edifício e a sua envolvência, comparando com a atualidade. Assemelhou, até, o trabalho ao de um "cirurgião plástico".

Na lista dos premiados, a cidade do Porto arrecadou o maior número de projetos vencedores.

Na sua origem, o Palácio dos Correio foi uma "peça do mestre" Carlos Ramos, antigo diretor da Escola de Belas Artes do Porto. Mas, como descreve Ginestal Machado, tratava-se de uma "obra inacabada". À sua volta, a Rua do Estêvão era mal frequentada. "À noite, metia medo", lembra o arquiteto.

O projeto de reabilitação deu entrada na Câmara do Porto em 2016 e foi evoluindo, consoante as hipóteses quanto ao que ia lá caber. Ficou pronto em plena pandemia, em 2020. "O interesse da BMW, que ali instalou serviços, foi o grande motor", admite Ginestal Machado.

"Hoje é uma referência. Está em harmonia com as ruas do Estêvão e do Bonjardim", salienta, completando que "o grande buraco que existia deu lugar a um parque de estacionamento" integrado no imóvel.

"Orgulhoso" da obra final, o arquiteto insiste na "importância da entrada da BMW, que ali decidiu instalou serviços de software para utilizar nos novos carros". A associação à marca alemã foi uma "alavanca" para todo o projeto.

Além de ter acabado com o "grande buraco", o renovado Palácio dos Correios distingue-se pelo "jardim vertical", visível a partir do exterior e que "confere frescura à cidade". No interior, a sala de exposições, onde se podem ver obras do mestre José Rodrigues, assim como a grande cúpula de vidro, são motivos para uma visita.

"Se não é a maior, é uma das maiores cúpulas de vidro e aço da cidade do Porto", sublinha. Também a cobertura do prédio foi intervencionada. Passou a ser um "espaço de lazer". A iluminação foi modernizada e com tudo isto o Palácio dos Correios, assim como a sua envolvente, reconquistaram a "dignidade".

Para data a agendar ficou a renovação da área dos serviços da Câmara do Porto, nomeadamente do Gabinete do Munícipe.

Em 2017, devido ao Brexit, quando a Agência Europeia do Medicamento (EMA) trocou Inglaterra por outro destino, o nosso país, através do Porto, foi candidato a acolher a instituição. O Palácio dos Correios era uma das hipóteses. A escolha acabou por recair em Amesterdão (Holanda).

Além da BMW, o Palácio dos Correios tem outros inquilinos. Também a Área Metropolitana do Porto (AMP) escolheu o reabilitado edifício para instalar a sua sede. Uma agência bancária e um balcão dos CTT constam, igualmente, da restrita, mas prestigiosa lista.

Eis a lista dos projetos distinguidos com o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2022: Residencial, Rua Ivens 18-28 (Lisboa); Comércio & Serviços, Palácio dos Correios (Porto); Turístico, Hotel M.Ou.Co (Porto); Impacto Social, Teatro Jordão e Garagem Avenida (Guimarães); Cidade de Lisboa, The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel (Lisboa); Cidade do Porto, Hotel Eurostars Aliados (Porto); Intervenção inferior a 1000 m2, Casa na Mãe de Deus (Ponta Delgada); Intervenção de restauro, Edifício Municipal Casa da Calçada (Viseu); Reabilitação estrutural, The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel (Lisboa) e Hotel Eurostars Aliados (Porto); Sustentabilidade, Edifício Litografia Lusitana (Porto).