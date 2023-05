Palácio transformado em oficina para desmontar carros do cortejo

Passada a euforia do cortejo académico do Porto, desmontam-se os carros alegóricos nos Jardins do Palácio de Cristal e são encaminhadas toneladas de resíduos para reciclagem. A quantidade de lixo produzida esta terça-feira pelos estudantes só será conhecida mais tarde, mas no ano passado, só em decorações de carros, foram recolhidas 11 toneladas de madeira.

Nos Jardins do Palácio de Cristal, uma equipa da Porto Ambiente, constituída por 11 trabalhadores, desmonta os carros que chegam do cortejo académico. Com motosserras e pés de cabra, todas as construções são desfeitas, "algumas bastante resistentes", para depois encaminhar os materiais para reciclagem ou reaproveitamento.

É o engenheiro Nelson Pinto o diretor das operações de limpeza. Ao JN, revela que, no ano passado, só em carros alegóricos, foram recolhidas 11 toneladas de madeira e 700 quilos de monstros não metálicos. Só será possível perceber se os materiais recolhidos esta terça-feira ultrapassam as quantidades registadas no ano passado.

Resíduos recolhidos no Queimódromo

Esta operação não é isolada. Decorre, de igual modo, no Queimódromo, recolha de lixo. De acordo com Nelson Pinto, até à data, foram recolhidas 4,1 toneladas de resíduos indiferenciados, 3,7 toneladas de vidro e 800 quilos de embalagens.