Palhaços e trapezistas juntaram-se à corrida no Parque da Cidade do Porto

Cerca de duas mil pessoas participaram, este sábado à noite, na 7.ª edição da EDP Corrida do Parque à Noite. A prova de oito quilómetros realizou-se no Parque da Cidade do Porto e a ela juntaram-se palhaços, trapezistas, malabaristas, contorcionistas e outras personagens.

O tiro de partida ouviu-se às 21.30 horas e, pouco mais de vinte minutos depois, os primeiros classificados começaram a chegar à meta. Rui Muga (CA Macedo de Cavaleiros) destacou-se com o melhor tempo: 21 minutos e 21 segundos. O atleta conquistou, assim, o primeiro lugar da prova. Seguiu-se António Goes, com 21 minutos e 45 segundos, e Rafael Pereira, em terceiro, que cortou a meta 38 segundos depois.

No que toca à liderança feminina, foi Maria Carvalho (ADRAP) quem garantiu a primeira posição no pódio, tendo completado os oito quilómetros da corrida em 25 minutos e 44 segundos. Em segundo lugar ficou Jéssica Pontes (Team El Comandante), com mais dez segundos, e a terceira poição foi conquistada por Silvana Dias, também da Team El Comandante, tendo chegado à meta 31 minutos e 12 segundos depois do tiro de partida.

Ao longo dos oito quilómetros de percurso, que poderiam ser feitos pelos atletas a correr ou a caminhar, juntaram-se palhaços, trapezistas, malabaristas, contorcionistas e muitas outras personagens. Por isso, também subiram ao pódio os melhores fantasiados da noite. Além de terem garantido a sua participação na prova do próximo ano, foi sorteado um relógio Garmin Forerunner 55.

Tenda de circo no Queimódromo

No final da corrida, no Queimódromo, estava montada uma tenda de circo com insufláveis para os mais novos, pipocas, balões e ursos gigantes.

A festa começou, aponta a Runporto, em comunicado, "com uma mega aula de zumba da responsabilidade do Ginásio Breath e depois com um DJ convidado, que prolongou a animação ao longo da noite".

"A animação com muita música e dança ao longo de toda a noite foi especialmente pensada para famílias e grupos de amigos, que ficaram ainda mais entusiasmados com o sorteio promovido pela Club-Tour, em que o prémio foi uma viagem com destino à Disneyland Paris", aponta a Runporto.