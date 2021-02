PAN preocupado quanto ao destino do hospital portuense Maria Pia

Miguel Amorim Hoje às 21:04 Facebook

O PAN - Pessoas Animais Natureza, por intermédio da deputada Bebiana Cunha, manifesta a preocupação quanto ao destino a dar ao hospital portuense Maria Pia e promete acompanhar a Câmara do Porto se a Autarquia vier a exercer o direito de preferência sobre o edifício, que pode ser transformado num hotel.

"Face às notícias que têm vindo a público sobre as intenções de um hotel para o palacete onde funcionou durante 130 anos o Hospital Maria Pia, questionamos o executivo municipal", adianta Bebiana Cunha, numa publicação no Facebook.

"Em causa está a construção de um hotel de 4 estrelas, onde outrora, e durante mais de um século, funcionou o hospital de crianças", esclarece a deputada.

Sobre o assunto, o PAN questiona: "Qual a posição do presidente e do restante Executivo Municipal sobre o destino do antigo hospital? Que visão têm para este edifício da cidade? Acompanham a ideia de que este se transforme num hotel? Irá a Câmara Municipal procurar garantir-lhe outro destino?"

Bebiana Cunha conclui que "da parte da Câmara Municipal parece haver alguma disponibilidade para avaliar o direito de preferência, logo que seja questionada sobre o assunto", prometendo que o PAN "continuará a acompanhar e a partilhar as preocupações do antigo diretor do hospital", que, em carta aberta, desafiou Rui Moreira a "esforçar-se para que fossem encontrados outros fins mais sociais para o edifício, honrando a sua memória histórica".