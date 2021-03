Pandemia atrasa reabilitação do Sá da Bandeira

Adriana Castro Hoje às 13:49 Facebook

Lello e Câmara ainda analisam relatório de inspeção ao teatro. Prioridade dos donos tem sido garantir sustentabilidade da histórica livraria.

Nove meses depois da assinatura da escritura de compra do Teatro Sá da Bandeira, o projeto de reabilitação anunciado pela Lello, que comprou o emblemático edifício na Baixa do Porto por 3,5 milhões de euros, ainda não avançou. Por enquanto, continua em análise pelos proprietários e pela Câmara o relatório da inspeção efetuada às condições estruturais do imóvel. A pandemia atrasou o processo de requalificação e de implementação de um "programa cultural, contemporâneo e atrativo", uma vez que, segundo a Lello admite, a prioridade tem sido a sustentabilidade da histórica livraria na Rua das Carmelitas.

A inspeção ao edifício foi "executada por peritos de especialidades várias, a fim de determinar o estado de conservação e as condições de segurança", esclarece a Lello, garantindo que o seguimento do projeto está a ser feito "com todo o cuidado e carinho".