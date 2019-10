Papa pede a jovens do Porto que coloquem juventude ao serviço de boas causas

Hoje às 15:35 Facebook

O Papa Francisco enviou uma mensagem aos jovens universitários da diocese do Porto, que se reuniram durante o passado fim de semana num retiro espiritual, para os lembrar que "vale a pena" colocarem a juventude ao "serviço" de boas causas.

"Vale a pena que a vossa juventude se coloque ao serviço destas grandes causas que são boas. E semear, semear uma boa semente", afirma o Papa Francisco, em espanhol, no vídeo.

Na mensagem, enviada no passado sábado a propósito do fim de semana de espiritualidade do Movimento Oásis, em Ermesinde, o Papa pede para que os jovens universitários "tomem consciência do próprio Batismo".

"Batizados e enviados. O batismo faz-te sair, põe-te a caminho. O caminho é a vida, sobretudo com o testemunho", frisa Francisco.

À Lusa, fonte da diocese do Porto explicou que a mensagem surgiu de um encontro no Vaticano entre o Papa Francisco e o padre Sérgio Leal, sacerdote da diocese do Porto e o único representante português no Sínodo dos Bispos.

Até o dia 27 de outubro decorre no Vaticano uma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazónica, sendo que o objetivo é traçar "novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral".

Por fim, na mensagem o Papa Francisco pede que, à semelhança do que irá fazer, os jovens rezem por ele.

"Que deus vos abençoe! Rezo por vós e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim", conclui na mensagem.