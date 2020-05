Para subir aos Clérigos vai ser preciso medir a temperatura

Marta Neves Hoje às 14:17 Facebook

Ex-líbris e um dos monumentos mais visitados do Porto reabre amanhã com novas regras e limite de lotação. Palácio da Bolsa e Museu da Misericórdia também voltam a receber público.

Depois de 78 dias encerrada, a Torre dos Clérigos, um dos ex-líbris do Porto e dos monumentos mais visitados da cidade, volta a abrir portas amanhã. O mesmo acontecerá no Palácio da Bolsa e no Museu e Igreja da Misericórdia. O número de visitantes será reduzido e há novas regras que implicam, por exemplo, o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos e a medição da temperatura. E há redução temporária no preço dos bilhetes.

Nos Clérigos, há "um miminho extra" para os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente no combate à covid-19: até final de 2021 têm entrada gratuita, extensível a um acompanhante, contou ao JN Manuel Fernando, presidente da Irmandade.