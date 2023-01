Parede de betão temporária pode ter obstruído rio da Vila

Construído "poço" temporário em frente à Estação de S. Bento para alterar percurso da água e permitir obra da Linha Rosa. Município questiona se o bloqueio foi a causa da enxurrada.

Há duas dúvidas sobre o que terá provocado uma enxurrada nunca vista na Baixa do Porto. Ambas estão relacionadas com o "poço" temporário, construído pela Metro do Porto, na Praça de Almeida Garrett, em frente à Estação de S. Bento, para desviar o rio da Vila durante a obra de construção da Linha Rosa. Uma das incertezas é se, tendo sido a estrutura nova construída de acordo com o projeto, não terá capacidade suficiente para albergar tanta água perante uma situação extrema; outra é se, porventura, foi mal construído.

O principal objetivo do "poço" é conduzir o rio da Vila até à Ribeira, mantendo o local onde desagua, mas chegando lá por outro caminho. E, para isso, um dos fluxos do rio - junto a essa nova estrutura -, foi parcialmente (e intencionalmente) bloqueado por uma parede em betão. Ou seja, no caso de o nível da água subir até esse bloqueio, deveria seguir o seu curso por uma das outras galerias já existentes há mais de 150 anos. Se isso terá, ou não, acontecido, será o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) a avaliar.