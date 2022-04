Parlamento debate quarta-feira apoios a fundo perdido aos bares

Miguel Amorim Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A petição da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto para obter apoios a fundo perdido para fazer face à quebra no negócio devido à pandemia e aos encargos permanentes, é debatida, esta quarta-feira, pelos partidos na Assembleia República. "Pretende-se que o Governo corrija o que não fez em tempo útil e ao mesmo tempo salve os empresários de um setor que foi dos mais fustigados durante pandemia, com 18 meses de fecho", explica António Fonseca, da Associação de Bares.

António Fonseca, também primeiro peticionário, diz que a votação no Parlamento é uma "oportunidade de os partidos mostrarem que estão com o setor, tão importante para o lazer e para a promoção turística". A petição é apresentada pela Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, mas o apoio reclamado estende-se a todos os estabelecimentos do género no país.

Na anterior legislatura, António Fonseca foi ouvido pela Comissão de Economia e com "acolhimento" dos partidos, no respeitante às pretensões. O debate no hemiciclo é mais um passo decisivo do processo. Entre os encargos permanentes contam-se as "rendas vencidas e que estão por pagar".

O presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto afirma que a aprovação dos apoios será importante para a "continuação da atividade", dando nota que "há rendas de espaços a rondar entre cinco mil e oito mil euros mensais".

É lembrado que discotecas e bares "estiveram encerrados por decreto 18 meses, entre março de 2020 e outubro de 2021", salvaguardando-se os casos que a partir de determinada altura puderam funcionar como esplanada ou bar sem pista. "Fomos o primeiro setor a fechar. Fomos exemplares. Só por isso devíamos ser premiados", considera.

António Fonseca salienta que a aprovação dos apoios, na Assembleia da República, "será importante para dar confiança aos empresários e também aos financiadores, nomeadamente à banca, até porque nada garante que uma situação similar não volte a acontecer".

"Pedimos aos partidos que sejam sensíveis ao nosso pedido", reforça, recordando que, na pandemia, "houve estabelecimentos que fecharam e outros que mudaram de dono". Insistindo no significado económico do setor dos bares e das discotecas, realça que dar um sinal de confiança ao mercado equivale à "retoma da empregabilidade".

PUB

O debate está marcado para quarta-feira, às 15 horas, e pode ser seguido através do canal Parlamento.