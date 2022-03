Parque da Alameda de Cartes arranca "muito em breve"

Hugo Silva Hoje às 16:12 Facebook

A construção do Parque da Alameda de Cartes, que vai reabilitar cerca de quatro hectares da freguesia de Campanhã, no Porto, arrancará "muito em breve". Enquanto isso, está a ser terminado o remate poente do Parque da Cidade, numa área de 10 hectares, e prossegue a expansão do Parque de S. Roque em cerca de dois hectares. E na manhã deste domingo foi inaugurado o Parque da Asprela, numa cerimónia com o ministro do Ambiente, Matos Fernandes.

O Parque da Alameda de Cartes vai reabilitar uma zona entre grandes infraestruturas viárias (VCI e A43), a linha ferroviária e bairros municipais (Falcão, Cerco e Lagarteiro), cujos moradores passarão a usufruir de novos percursos verdes. O parque será feito em cascata, aproveitando as características do local.

"Este Executivo tem apostado, desde a primeira hora, na expansão e reabilitação das áreas verdes da cidade, criando mais espaços verdes e de fruição pública, uma necessidade que sempre sentimos por parte dos portuenses, mas que ganhou novos contornos e visibilidade com os períodos de confinamento forçado que recentemente todos vivemos", afirmou o presidente da Câmara, Rui Moreira.

O novo pulmão verde da cidade, junto ao polo universitário, ao Hospital S. João e ao IPO, surge de um entendimento entre o Município, a Universidade e o Politécnico do Porto. Foi financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e pelo próprio município.

"Acredito que este é o caminho que todos devemos fazer. Um caminho vital rumo a uma cidade mais sustentável e que queremos que seja melhor para as novas gerações. Um Porto que, para além do cinzento granítico que o caracteriza, também está a começar a ser cada vez mais verde", acrescentou Rui Moreira.