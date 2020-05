Parque da Asprela encravado há um ano por uma assinatura

Alfredo Teixeira Hoje às 13:22 Facebook

Projeto para pulmão verde no Porto aguarda decisão do Ministério das Finanças. Tutela diz que processo foi atrasado pela pandemia.

O projeto promete um vasto espaço verde com espelhos de água, atravessado por duas ribeiras, com percursos pedonais e cicláveis. O concurso público para a construção já foi lançado há mais de um ano, as obras adjudicadas em outubro, mas a criação do Parque Central da Asprela, no Porto, continua no papel, à espera de aval do Ministério das Finanças. Falta a reprogramação do Fundo Ambiental, pedida em março do ano passado. A tutela argumenta que o projeto está em avaliação e que o processo está atrasado devido à pandemia.

O futuro pulmão verde ficará entre o Parque da Ciência e da Tecnologia da Universidade do Porto (UPTec) e a Faculdade de Desporto. São cerca de 60 mil metros quadrados, nas traseiras do Hospital de S. João, com estação de metro e ladeado por várias faculdades e grandes áreas residenciais.