Parque da Asprela no Porto inaugurado domingo

O Parque Central da Asprela, o novo pulmão verde do Porto que conta com seis hectares de área, 650 novas árvores, ribeiras e percursos pedonais e cicláveis, vai ser inaugurado no domingo, revelou a Câmara do Porto.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que o novo pulmão verde da cidade, cujas obras se iniciaram em julho de 2020, funcionará como um ponto de ligação do campus universitário da Asprela, ao unir as várias faculdades da Universidade do Porto e institutos do Politécnico do Porto. A inauguração, no domingo, será às 11 horas.

Com seis hectares de área verde, 650 árvores e arbustos, espelhos de água, ribeiras, percursos pedonais e cicláveis, o novo parque será "um espaço paisagístico único, especialmente pensado para a circulação de dezenas de milhares de pessoas" que trabalham ou estudam naquela zona.

Segundo a autarquia, em período de chuvas intensas, o parque tornar-se-á numa "bacia de retenção com capacidade para 10 mil metros cúbicos de águas pluviais, impedindo inundações na linha de metro".

Na inauguração vão marcar presença o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, e o presidente do Instituto Politécnico do Porto, João Rocha.

Com um orçamento de cerca de dois milhões de euros, a obra teve financiamento do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente relativo à temática "Adaptação às Alterações Climáticas - Recursos Hídricos".