Parque da Asprela será inaugurado até final de março

Últimos ajustes no espaço verde prolongaram empreitada de 1,6 milhões de euros, em Paranhos, no Porto, que arrancou em julho de 2020. Projeto demorou cinco anos a sair do papel.

"Ligeiros ajustes" no Parque da Asprela, em Paranhos, no Porto, prolongaram a empreitada do espaço verde e empurraram a inauguração para o próximo mês. A data de conclusão contratual era fevereiro, mas o parque deverá, afinal, abrir à população até ao final de março. A Câmara do Porto afirma que "a expectativa era abrir até ao final do primeiro trimestre". A obra representa um custo superior a 1,6 milhões de euros.

Entre os últimos pormenores a acertar, esteve, por exemplo, o ajuste da localização da plantação de certas árvores e arbustos. Há vários meses que o parque, com pontos de iluminação instalados e caminhos pavimentados, aparenta estar praticamente pronto, mas algumas máquinas ainda permanecem no local.

Dois quilómetros

Esquecida a vegetação e o descampado onde, semanas antes de começarem os trabalhos, houve três incêndios, o novo parque dará lugar a cerca de dois quilómetros de percursos pedonais e cicláveis.

O projeto de construção do parque demorou cerca de cinco anos a sair do papel, mas mesmo depois de o concurso público ter sido lançado e as obras adjudicadas, o espaço verde esteve cerca de um ano encravado à espera do aval do Ministério das Finanças para reprogramar o Fundo Ambiental.

À data, a tutela explicou que foi a pandemia que atrasou essa luz verde. Muitos residentes acreditavam até que o projeto tinha sido abandonado, perante um outdoor no local, com a planta do projeto, que já estava, na altura, desbotado.

A obra foi adjudicada em outubro de 2019 à empresa Camacho Engenharia, que previa começar os trabalhos no início do ano seguinte. Avançou no final de julho de 2020 e será inaugurada no próximo mês.