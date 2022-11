Parque da Cidade e Jardim do Passeio Alegre, no Porto, distinguidos

JN Hoje às 18:27 Facebook

A Câmara do Porto anunciou que o Parque da Cidade e o Jardim do Passeio Alegre voltaram a ser distinguidos pelo Green Flag Award, que premeia "os melhores parques urbanos e espaços verdes do mundo".

O Jardim do Passeio Alegre foi também acreditado, pelo segundo ano consecutivo, com a distinção Green Heritage Site, "que se destina a espaços de elevado valor histórico e patrimonial".

"O Green Flag Award é um programa de acreditação internacional, sem fins lucrativos, que desde 1996 reconhece e premeia os parques e espaços verdes com os mais elevados padrões de exigência na gestão e manutenção. Esta acreditação é atribuída anualmente pelo Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido e pela Organização Não Governamental Keep Britain Tidy", explica o Município.