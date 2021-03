Parque da Prelada recria o brinco barroco de Nasoni

Almiro Ferreira Hoje às 13:04 Facebook

O brasão setecentista do Parque da Prelada há de redescobrir o brilho primordial que o imigrante italiano Nicolau Nasoni (1691-1773) arquitetou para a quinta de Ramalde.

O mesmo portão da Avenida das Camélias também há de dar a novos espaços, para concertos, teatro e fruição lúdica. Tudo ao ar livre, na reserva verde das bordas da VCI. É o projeto revelado ao JN pela dona do espaço, a Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP): "Temos PIP aprovado, aguardamos consenso de várias entidades", diz o provedor, António Tavares.

O PIP, Plano de Informação Prévia, procede o licenciamento de construção, ampliação, alteração, conservação ou demolição. Também avalia, entre outras, restrições de utilidade pública ou patrimoniais. O do Parque da Prelada espera, agora, arrancar de vez: "Ainda temos de obter aprovações da Câmara e também da Direção-Geral da Cultura, porque se trata de uma quinta nasoniana. Queremos fechar todo o modelo de negócio até ao final do ano. Pelo menos, arrancar as obras este ano", diz o provedor.