Parque de S. Roque, no Porto, ganha mais um hectare de área verde

O Parque de S. Roque, no Porto, foi reabilitado e ganhou mais 1,2 hectares de área verde, num investimento municipal de 1,4 milhões de euros. O presidente da Autarquia, Rui Moreira, fará a visita inaugural do parque renovado às 10.30 horas desta quinta-feira.

"São mais de 1,2 hectares a entrar em zona de mata, previamente inacessível aos visitantes, que fazem agora parte da área percorrível do Parque de São Roque. O parque passa agora a gozar de novos miradouros com vistas privilegiadas sobre o rio Douro, novidade decorrente da extensão realizada. Esta intervenção previu também a progressiva substituição dos eucaliptos por espécies autóctones e a reabilitação de todos os caminhos internos", explica a Câmara.

As obras de beneficiação incluíram a substituição de pavimentos, o reforço da iluminação, com novos equipamentos e colocação de lâmpadas LED, a substituição e relocalização do mobiliário urbano, e a requalificação das principais redes (abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, e distribuição de energia elétrica).

As obras foram da responsabilidade da empresa municipal GO Porto.

"A beneficiação e extensão do Parque de São Roque enquadra-se na estratégia municipal para o aumento de áreas verdes na cidade, que conta com um investimento global de mais de 10 milhões de euros. Também o Plano Diretor Municipal estabelece como objetivo primordial a valorização da estrutura ecológica e da densificação das áreas verdes, numa ótica de combate às alterações climáticas", conclui o Município.