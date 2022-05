Parque de S. Roque reabre em junho com novas vistas

Isabel Peixoto Hoje às 10:51 Facebook

Ao fim de vários meses em obras, o Parque de S. Roque, em Campanhã, reabre ao público no mês de junho.

Apresenta como novidade uma área até agora escondida por um muro, entretanto demolido, onde foram construídos dois miradouros com vistas sobre a zona oriental do Porto. Quinta da Bela-Vista, Estádio do Dragão, ponte da Avenida 25 de Abril e Praça da Corujeira são alguns dos atrativos vizinhos que se pode descobrir a partir dali. Sem esquecer, claro, o rio Douro.

Para lá do referido muro, que se agigantava junto à capela, estava uma zona de mato denso a ocupar um pouco mais de um hectare. Agora, mal se entra no parque pela Travessa das Antas, o que se vê à esquerda é relva fresca a crescer por entre as árvores, 200 das quais são novas - sobretudo castanheiros, carvalhos e medronheiros. É por essa suave ladeira que se chega aos miradouros, a partir dos quais "há uma vista fantástica sobre o rio Douro", como diz ao JN Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto e vereador do Ambiente.