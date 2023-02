Parque de S. Roque recebe Exposição de Camélias do Porto

Depois da Alfândega do Porto, que acolheu as duas últimas edições, é agora a vez de o parque de S. Roque receber a exposição de camélias da cidade. A mostra está agendada para o primeiro fim de semana de março, num local que já de si é um dos mais emblemáticos para quem aprecia esta flor, que veio do Oriente para Portugal no século XIX ou mesmo nos finais do século XVIII.

Além das frondosas árvores que se espalham por vários pontos do parque de S. Roque, o visitante poderá conhecer as propostas de cerca de 30 produtores de todo o país. A 27.ª edição da Exposição de Camélias do Porto irá decorrer nos dias 4 e 5 de março com um programa pensado para toda a família e que inclui os habituais mercado e concurso. Haverá música, oficinas, visitas guiadas e espetáculos de novo circo e marionetas.

Quem costuma andar de metro e de comboio poderá ser surpreendido com algumas iniciativas programadas para a véspera, com o intuito de divulgar a exposição. Assim, no dia 3 serão distribuídas camélias e informação alusiva à flor também conhecida como japoneira, nas estações da Trindade (das 10 às 11 horas), S. Bento (entre as 14 e as 15) e Casa da Música (das 16 às 17). Ricardo Ferreira é o artista responsável por esses momentos de animação e será muito fácil vê-lo: estará munido de umas andas com dois metros e meio de altura e vestido a rigor para anunciar a mostra.