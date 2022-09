Parque de São Roque abre as suas portas ao público

Beatriz Lima Hoje às 13:18 Facebook

A Câmara do Porto esteve na manhã desta quinta-feira no parque de São Roque, onde estreou a nova zona verde com mais de um hectare, além das recentes obras de beneficiação.

Aos quatro hectares de área verde do parque, somam-se agora mais de 1,2 hectares, passando, no total, a ter 5,2 hectares de área circulável.

O espaço sofreu também algumas obras de beneficiação, tais como a substituição dos pavimentos, novos equipamentos de iluminação, relocalização do mobiliário urbano e a requalificação das redes.

A renovação traduz-se num investimento, pela Câmara do Porto, de 1.4 milhões de euros.