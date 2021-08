Parque verde em cascata vai nascer em Campanhã

Alfredo Teixeira Hoje às 13:56 Facebook

Objetivo será transformar resto de bouça com caminhos de pé posto utilizados por moradores dos bairros do Falcão, Cerco e Lagarteiro, que foram chamados a participar no projeto.

Coser o que está fragmentado é o objetivo do projeto da zona verde desenhada para a zona oriental do Porto. Uma área encravada entre grandes infraestruturas viárias, como a VCI, a A43, a linha ferroviária, bairros sociais e composta por mato, bouça e caminhos de pé posto que os moradores do local utilizam para encurtar distâncias. A população foi chamada a participar na criação do Parque da Alameda de Cartes, financiado por um projeto europeu denominado URBiNAT.

Isabel Branca desce em direção à urbanização do Falcão, em Campanhã, por um caminho em terra batida, entre altos eucaliptos, quase escorrega numa pedra solta. "Isto sempre esteve assim e sempre foi utilizado pelas pessoas para encurtar caminho, mas de inverno não se pode passar. É só água e lama a escorrer por aí abaixo", explica a moradora.