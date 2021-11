Parques para bicicletas em estações do metro do Porto

JN Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Empresa do Metro Porto instalou em algumas das principais estações da rede, no Porto, equipamentos para o estacionamento seguro de bicicletas. O serviço Bicla&Metro é "um compromisso com uma mobilidade cada vez mais sustentável e ainda mais intermodal".

Por agora, são seis as estações que integram este sistema: Marquês, Combatentes, Estádio do Dragão, Campanhã, Campo 24 de Agosto e Aliados. "Os utilizadores do metro poderão dirigir-se para as estações com as suas bicicletas e deixar as mesmas devidamente estacionadas nos parqueamentos, sempre dentro da maior segurança", explica a empresa.

A Metro acrescenta que nas estações da Senhora da Hora (Matosinhos), Campainha (Gondomar), Parque Maia e Santo Ovídio (Gaia) estão a ser instalados, na zona exterior, parques de estacionamento cobertos.

"Estes equipamentos são reservados a clientes com um título Andante válido. Cada um deles deverá ainda usar o seu próprio cadeado para efetuar a fixação aos aros. Nos próximos dias serão divulgadas as condições de uso", esclarece. Para utilizar estes parques deverá ser necessário usar a app PVerde.

"O programa Bicla&Metro visa potenciar a complementaridade entre uso da bicicleta e do Metro, já verificada, de resto, com enorme sucesso no Porto e nas cidades da Área Metropolitana, tal como em toda a Europa", conclui a empresa.