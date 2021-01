Parquímetros do Porto desligados em toda a cidade a partir de segunda-feira

Adriana Castro Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto anunciou esta sexta-feira que vai suspender o pagamento de parquímetros em toda a cidade a partir de segunda-feira. As máquinas permanecerão desligadas enquanto perdurarem as restrições à circulação impostas pelo Governo.

A Autarquia explicou que a decisão foi tomada na sequência das novas restrições anunciadas pelo Governo, como o encerramento de escolas e serviços públicos. "Assim, e em concordância com o evoluir da situação epidemiológica verificado nos últimos dias, o município entende ser oportuno, neste quadro, suspender o pagamento do estacionamento à superfície na generalidade do concelho", esclarece a Câmara do Porto na sua página oficial, acrescentando que a medida já foi articulada com a empresa concessionária.

"A decisão sucede apenas ao fim de cinco dias de suspensão do pagamento dos parquímetros na zona ocidental, onde a gestão municipal é direta e onde, neste momento, um conjunto de obras de repavimentação condicionam também a disponibilidade de lugares naquela zona", clarifica a Câmara do Porto. O PS e PSD do Porto já haviam defendido o alargamento, a toda a cidade, da suspensão do pagamento de parcómetros durante o confinamento, mostrando-se ainda disponíveis para viabilizar um acordo com o concessionário.

Perante o conjunto de medidas anunciadas pela Autarquia no fim de semana passado, o município "sublinha que mantém a preocupação, em primeira linha, de salvaguardar o estacionamento dos moradores (garantindo uma solução para quem já tenha submetido o pedido de avença ou visto o pedido negado por falta de quota disponível), mas dado que as circunstâncias do dever de confinamento também se alteraram, entende que as decisões tomadas também devem acompanhar essa evolução".