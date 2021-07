Passageiros de metro admitem que pagamento contactless é atrativo

Adriana Castro Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Muitos ainda não estão a par da novidade mas reconhecem que sistema é mais prático do que o atual. Tecnologia é da Visa. Metro do Porto investiu 350 mil euros.

Está a ser bem recebida pelos passageiros do metro do Porto o novo sistema de pagamento contactless em viagens até ao aeroporto. A grande maioria dos utilizadores ainda não está a par da novidade, mas a alternativa de pagamento já ajudou alguns, nesta manhã de quinta-feira, a poupar tempo. Ao chegar à estação de Campanhã, no Porto, já com a habitual pressa dos dias, os passageiros teriam de se dirigir às máquinas de carregamento e comprar títulos para viajar. Quem tinha um cartão bancário contactless, não precisou de o fazer.

Os validadores dos autocarros da linha 500 da STCP, entre a Praça da Liberdade, no Porto, e o Mercado de Matosinhos, também aceitam este método de pagamento.

A medida, cuja tecnologia é da Visa, está disponível, para já, nas estações do Aeroporto, Senhora da Hora, Casa da Música, Trindade, Campanhã, Bolhão, Campo 24 de Agosto, São Bento e Aliados. Sempre que a viagem for validada através de um cartão de débito, crédito, pré-pago ou dispositivo contactless (como um smartphone ou smartwatch), o valor cobrado é de dois euros, uma vez que o método de pagamento destina-se a viagens com destino ao aeroporto (título z4) e fica válida durante uma hora e 15 minutos.

João Cardoso, passageiro da metro do Porto Foto: Igor Martins / Global Imagens

João Cardoso, de 65 anos, como utilizador do metro, admite que pagaria as viagens nos transportes através do sistema contactless. "Mas não tenho o cartão sequer", confessa o passageiro, natural de Lamego, em lazer no Porto. No entanto, "se tivesse opção, provavelmente utilizaria", admite o passageiro, acrescentado que seria uma forma de atrair mais pessoas, ainda que não seja utilizador habitual de transportes públicos, já que na região onde vive, "não há muitos".

Sara Oliveira, passageira da metro do Porto Foto: Igor Martins / Global Imagens

PUB

Para a estudante do ISMAI, Sara Oliveira, de 20 anos, também "seria muito fácil andar só com o cartão e não trazer dinheiro nenhum". A jovem, que normalmente usa o passe mensal, durante as férias tem recorrido títulos, comprando bilhete conforme as suas necessidades. Em viagens futuras, confessa que passaria a pagar por contactless.

Metro vai substituir todos os validadores

O sistema está instalado apenas nos validadores mais recentes (os amarelos só aceitam títulos, cartões Andante ou a aplicação Anda). O objetivo da Metro do Porto passa por substituir todos os validadores. Até porque, conforme a adesão a este projeto piloto, o sistema pode vir a ser instalado em toda a rede.

"Recebemos já o primeiro protótipo [para novos validadores, como resultado de um concurso público] e o objetivo é substituir toda a rede de validadores da Metro do Porto, incluindo nas duas expansões que estão já a decorrer [Linha Rosa e prolongamento da Linha Amarela até Vila d'Este, em Gaia]. Estes equipamentos têm já esta tecnologia e garantem que o processo de desenvolvimento dos próprios Transportes Intermodais do Porto (TIP), como integrador das soluções de bilhética, tenha espaço para crescer e tornar mais simples e amigável este processo", explicou Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, esta manhã de quinta-feira, no lançamento da medida.

O investimento da Metro na introdução desta solução de pagamento, para já, ronda os 350 mil euros.

Gonçalo Lopes, responsável da Visa em Portugal, explica que "para adquirir o bilhete de transporte basta aproximar o seu cartão contactless de débito, crédito, ou pré-pago, ao validador". "A partir do momento em que aproxima, é registado um bilhete naquele cartão e a informação fica disponível para o fiscal poder verificar, caso isso venha a acontecer, que foi feita uma compra de um bilhete com aquele cartão".

Desde 2017 que a Visa está a trabalhar com os TIP. "Foram anos de muito trabalho técnico e de estudo de mercado para entender que, realmente, os consumidores estavam preparados para adotar este tipo de tecnologia. A aceleração que os pagamentos contactless tiveram nos últimos meses, desde o período da pandemia, resultam no momento ideal para fazer este lançamento", refere o responsável da empresa, acreditando que, de acordo com os estudos feitos, "60% das pessoas que já utilizam a tecnologia contactless, 43% diz que viajaria mais nos transportes se esta tecnologia estivesse disponível".