Passageiros fartos da confusão diária nos transportes públicos

O não cumprimento de horários, excesso de obras, falta de veículos, carruagens a transbordar e a invasão de turistas são as principais queixas dos clientes dos transportes públicos do Porto.

Os passageiros garantem que o cenário é pior do que no ano passado pela mesma altura e até há quem diga que a afluência fora das horas de ponta já não diminui como antes.

Desde abril, o passe único injetou 61 mil novos clientes e a rede de transportes está sobrelotada. No passado dia 8, por exemplo, a STCP registou o maior número de passageiros diários desde 2014.

Ao JN, a STCP admite estar a verificar um aumento contínuo de procura com impacto em 2019, que corresponde a um aumento de 2,3 milhões de passageiros. A operadora garante que está a colocar as viaturas de maior lotação nas linhas e períodos com maior procura. Além disso, tem em marcha a contratação de motoristas e a renovação da frota.

