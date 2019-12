Passagem para 2020 no Porto sem riscos acrescidos

Adriana Castro Hoje às 13:19 Facebook

A festa de passagem de ano na Avenida dos Aliados, no Porto, que no ano passado juntou cerca de 200 mil pessoas, conta com uma nova enchente na próxima terça-feira.

O espetáculo de fogo de artifício durará 16 minutos e está marcado para a meia-noite, antecedendo o concerto de Miguel Araújo. A oferta de transporte público da STCP, Metro do Porto e CP vai ser reforçada desde as 21 horas de dia 31 até às seis da manhã do dia 1.

O evento deste ano, em relação aos anos anteriores, não envolve riscos acrescidos, garantiu esta sexta-feira o superintendente-chefe da PSP, Paulo Lucas, revelando que haverá equipas sem uniforme a circular pelo espaço de forma a "detetar comportamentos de risco" e fazer as revistas necessárias sempre que for caso disso.

Para chegar à festa, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o diretor Municipal dos Transportes e Mobilidades, Manuel Paulo Teixeira, aconselham o uso de transportes públicos ou dos parques periféricos da cidade.

A principal preocupação das forças de segurança é a gestão e o controlo de multidões, estando preparadas para "fechar os acessos durante algum tempo" caso se apercebam que o espaço não permite a saída de pessoas em segurança. "Temos previsto encerrar a praça em caso extremo", afirmou, apelando à circulação de pessoas nos Aliados e pedindo para que não se concentrem nas entradas.

Em alguns locais da Baixa do Porto, que se vai manter interdita desde as 21 horas de dia 31 até às cinco da manhã de dia 1, a PSP vai colocar barreiras de betão para impedir a entrada de veículos para precaver "potenciais situações de embriaguez", engano ou até desconhecimento do plano de mobilidade para a noite de passagem de ano.

"Não queremos criar inibições nos próximos anos e, por isso, apelamos ao civismo que tem permitido esta prática", afirmou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Tal como aconteceu nos anos anteriores, não está prevista a revista de pessoas no acesso à festa na Avenida dos Aliados, que promete durar até às quatro da manhã. Também a Praça dos Poveiros e do Amor de Perdição, junto à Cordoaria, vão receber DJ set até de madrugada.